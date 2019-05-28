Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины продолжатся дожди, а вот в остальных регионах страны будет тепло и солнечно. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, на востоке Украины во вторник будет тепло - до +28 градусов днем. Правда, ночью температура немного опустится по сравнению с предыдущими днями. Например, в Луганске ожидается +10...+12 градусов, в соседних областях +12...+14 градусов. Ни дождей, ни других осадков синоптики не обещают.

Подобная же погода будет царить в северных, центральных и южных областях. Самая высокая температура ожидается в Николаеве, тут воздух днем прогреется до +29 градусов. Ночью в регионах ожидается в среднем +14...+16 градусов.

Дожди и грозы не отступят в западных областях страны. При этом здесь сохранится теплая погода. Днем +24...+26 градусов, ночью +13...+16 градусов.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.

Также мы писали, что на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.