В ночь с 27 на 28 мая на Майдане Независимости в Киеве произошла драка, в ходе которой ее участники использовали нож. В результате пострадал 18-летний парень. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 00:45. По предварительной информации, двое молодых парней выпивали возле Стелы Независимости. Они встретились с компанией из трех молодых людей. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

В ходе распития крепких напитков началась потасовка и драка. Один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил незначительные травмы. После драки компания, один из членов которой использовал нож, скрылась. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Видео: YouTube/ informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

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