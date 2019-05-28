Команда Зеленского запустила beta-версию проекта Lift, в рамках которого, по задумке, должны объединиться квалифицированные специалисты и инновации, чтобы "обеспечить позитивные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице команды Зеленского.

Lift - это сайт, который состоит из четырех разделов. В них можно: предложить вакансию, предложить свои услуги как специалиста, предложить свою идею или презентовать свой проект.

"Абсолютно каждый может присоединиться к проекту. Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", - сказано в описании.

Скриншот: Facebook/ Команда Зеленського

Напомним, Зеленский в голубой рубашке и бронике подошел к позициям противника в зоне ООС на 400 метров.

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