Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассчитывает продолжить свою политическую деятельность в Верховной Раде нового созыва, но пока еще не знает, с кем именно он может пойти на выборы.

Глава МИД посетовал на то, что пока не может найти команду единомышленников для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала СТБ.

"Я бы очень хотел найти команду, но я ее пока не нашел, откровенно говорю. Команду единомышленников, у которой было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики. Какой-то возьму там округ в Киеве. Это у меня такая эмоциональная мечта", - заявил Климкин.

При этом он отметил, что в партию" Слуга народа "его еще не звали. "Надо посмотреть, что у них будет за партия", - сказал Климкин.

В то же время глава МИД выступил против идеи проведения референдума по заключению мирных соглашений с Россией. "Какой референдум? Референдум как побеждать? Вы себе можете представить? Референдум как сдаваться? Я предлагаю всем успокоиться. Я новому президенту сказал, что я готов помогать там, где нужно", - подчеркнул Климкин.

Ранее "Страна" сообщала, что Климкин покинул пост главы МИД. Решение утвердит уже Зеленский.