Зеленский в голубой рубашке и бронике подошел к позициям противника в зоне ООС на 400 метров. Фото
Вчера, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС на Донбассе. Причем, глава государства был в ярко-голубой рубашке, что явно диссонировало с камуфляжем бойцов и офицеров из группы сопровождения.
О поездке Владимира Зеленского на передовую сообщил официальный Facebook главы государства.
"Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.
Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальными пакетами, поинтересовался укомплектованием подразделений.
В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника находилась отсюда в 400 метров.
Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак", - сообщила пресс-служба Зеленского.
Фото: facebook.com/president.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что близкий к Суркову политолог не видит перспектив улучшения при Зеленском.