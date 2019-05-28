Вчера, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал на передовой в зоне проведения ООС на Донбассе. Причем, глава государства был в ярко-голубой рубашке, что явно диссонировало с камуфляжем бойцов и офицеров из группы сопровождения.

О поездке Владимира Зеленского на передовую сообщил официальный Facebook главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальными пакетами, поинтересовался укомплектованием подразделений.

В Станице Луганской Президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника находилась отсюда в 400 метров.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак", - сообщила пресс-служба Зеленского.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что близкий к Суркову политолог не видит перспектив улучшения при Зеленском.