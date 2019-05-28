Сегодня утром, 28 мая, в японском городе Кавасаки произошла дикая трагедия. Здесь, в городском парке, преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. В результате атаки по меньшей мере 19 человек пострадали.

Об этом передает ТАСС со ссылкой на общественное телевидение NHK.

Инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки около Токио. Преступник напал на поджидавших автобуса школьников и взрослых.

На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

По последним данным, из 19 раненых два человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти, а еще трое - в тяжелом состоянии. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

Сам преступник погиб на месте от ранения. Он умер не приходя в сознание.

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