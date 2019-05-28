В партии Гройсмана сообщили, что в нее войдут несколько членов Кабмина
Съезд партии "Украинская стратегия", с которой на выборы в Раду намерен идти премьер-министр Украины Владимир Гройсман, состоится уже на следующей неделе.
Об этом в эфире шоу "Свобода слова" заявил министр кабинета министров Украины Александр Саенко, который намерен идти на парламентские выборы вместе с этой политсилой.
"Дата предварительно есть. Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд... Будем искать тех людей, которые исповедуют правильные демократические, европейские ценности, умеют и знают, как это делать. Думаю, что команда будет достаточно молодых профессионалов", - рассказал министр.
Саенко не исключил, что в команде Гройсмана могут быть несколько представителей действующего правительства.
Саенко - про съезд партии "Украинская стратегия" с 01:50:10
Напомним, 24 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что намерен создать политическую силу без объединений с другими, и она будет называться "Украинская стратегия".
Также мы писали, что Гройсман решил идти на выборы без Порошенко.