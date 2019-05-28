Легендарный стрит-арт художник Бэнкси во время одного из самых престижных событий в мире искусства - Венецианской биеннале - выставил свою работу в Венеции и объявил, что это его павильон в рамках мероприятия. Об этом он написал в Instagram.

"Выставляю свой павильон на Венецианской биеннале. Несмотря на то что это крупнейшее и самое престижное событие в сфере искусства в мире, по какой-то причине меня никогда не приглашали", - написал Бэнкси.

На видео запечатлено, как мужчина расставляет работу "Venice in Oil" ("Венеция в нефти") на площади Святого Марка в Венеции, как на нее реагируют люди, как его прогоняет полиция, а мимо проплывает круизные лайнер.

Сама работа представляет собой несколько полотен, написанных маслом, которые складываются в одно изображение. На нем круизный лайнер закрывает собой исторический городской пейзаж Венеции. Позже художник объяснил, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.

Фото: Independent.ie

Отметим, Венецианская биеннале - это один из самых известных форумов мирового искусства, международная художественная выставка, проводящаяся раз в два года с участием международного жюри. Как правило, каждая страна представляет свой павильон в рамках мероприятия, также есть еще один - общий кураторский павильон, куда входят работы художников из разных стран. Локации биеннале находятся по всему городу, а главная - в садах Джардини. Вход в павильоны не бесплатный.

Бэнкси - это легендарный британский стрит-арт художник. Большая часть его биографии остается загадкой, однако в медиа он прославился тем, что долгое время оставался инкогнито. Также часто вокруг его работ возникали скандалы.

Напомним, картина Бэнкси эффектно самоуничтожилась после того, как ее продали за $1,4 млн на аукционе.

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