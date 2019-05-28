Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поврежденные элементы защитного стекла нового пешеходного моста в столице восстановили. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", - заявил Кличко.

Столичный глава выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту.

Напомним, 26 мая, на следующий день после торжественного открытия пешеходно-велосипедного моста, который соединяет Владимирскую горку и арку Дружбы народов, на смотровых площадках потрескались панорамными стекла.

Мэр Киева был очень зол. "Сказать, что я смущенно злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ", - возмущался Кличко.

В итоге мост закрыли, а мэр пообещал решить проблему за сутки.