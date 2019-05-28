Французская полиция задержала четверых подозреваемых в организации взрыва в Лионе. Об этом сообщает Euronews.

В числе задержанных - предполагаемый исполнитель, 24-летний студент-алжирец. Примечательно, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Подозреваемого без сопротивления задержали утром на остановке общественного транспорта. Также среди задержанных - его родители и 17-летний родственник.

Полиция допрашивает сестру подозреваемого, однако без меры пресечения. Расследованием взрыва занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры. Эксперты отмечают, в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что и в парижских и брюссельских терактах.

Как сообщалось, 24 мая в Лионе возле центральной площади Белькур прогремел взрыв. 13 человек получили легкие ранения. Кроме того, пострадал один ребенок. Полиция квалифицировала происшествие как теракт.