Новоизбранный президент Литвы Гитанас Науседа, которого 27 мая уже поздравил Владимир Зеленский, заявил, что будет продолжать политику своего предшественника Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - заявили в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

Между тем, по словам новоизбранного президента, Литва намерена улучшить отношения с Беларусью.

Напомним, выборы президента в Литве состоялись 26 мая.

Также мы писали, что победивший на выборах Гитанас Науседа ранее заявлял, что нужно поменять риторику его страны в отношении России. Науседа подчеркивал, что считает действия России в отношении Украины агрессией против другого государства. Он объявлял, что отношения с РФ не изменятся пока "ситуация в Украине будет похожа на нынешнюю". До тех пор он не будет встречаться с российским президентом.