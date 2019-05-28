После отставки правительства Австрии исполнять обязанности канцлера Себастиана Курца будет министр финансов Хартвиг Легер. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, речь идет о том, что после того, как парламент Австрии выразил вотум недоверия канцлеру страны Себастиану Курцу, а тот объявил о готовности передачи власти, австрийский президент Александер ван дер Беллен отправит правительство Курца в отставку. Случится это во вторник, 28 мая.

Временно исполняющим обязанности канцлера станет заместитель Курца, министр финансов Хартвиг Легер.

Хартвиг Легер. Фото: Kurir

Напомним, 17 мая немецкие издания "Spiegel" опубликовало видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. Как сообщала "Страна", в результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. 19 мая в стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Также мы сообщали, что 27 мая парламент Австрии выразил недоверие правительству канцлера Австрии Себастиана Курца. Такое происходит впервые в истории страны.