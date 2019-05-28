Стрельба в Вашингтоне: один человек погиб, еще пятеро получили ранения
В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате ранения получили шестеро человек, среди которых был один подросток - он скончался в больнице. Об этом пишет The Washington Post.
Согласно сообщению, арестовать подозреваемого, который скрылся на автомобиле, пока не удалось.
Как рассказали правоохранители, стрелок вышел из переднего пассажирского сиденья автомобиля на стоянке и открыл огонь из оружия, похожего на длинное ружье или винтовку.
Полиция заявила, что ищут светлый четырехдверный седан старой модели.
Отметим, что в этот понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в американскую столицу традиционно приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.
Также в этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.
Ранее "Страна" рассказывала, как в результате стрельбы в школе Денвера погиб ученик, еще восемь человек получили ранены.
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