В Вашингтоне неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате ранения получили шестеро человек, среди которых был один подросток - он скончался в больнице. Об этом пишет The Washington Post.

Согласно сообщению, арестовать подозреваемого, который скрылся на автомобиле, пока не удалось.

Как рассказали правоохранители, стрелок вышел из переднего пассажирского сиденья автомобиля на стоянке и открыл огонь из оружия, похожего на длинное ружье или винтовку.

Полиция заявила, что ищут светлый четырехдверный седан старой модели.

Отметим, что в этот понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в американскую столицу традиционно приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.

Также в этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.

Ранее "Страна" рассказывала, как в результате стрельбы в школе Денвера погиб ученик, еще восемь человек получили ранены.

Также мы рассказывали, как мужчина во время прогулки с дочкой в Киеве открыл стрельбу по хулиганам.