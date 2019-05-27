Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что уйдет в отставку после парламентских выборов. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, он сразу после парламентских выборов вернется в политику. "Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение", - выразил свое мнение генпрокурор.

Генпрокурор добавил, что после парламентских выборов он будет готов идти к людям, с которыми будет работать "над своим видением развития Украины". "Мое видение в том, чтобы в стране ценили людей за дела, а не слова, за конкретные поступки, за умение брать на себя ответственность, поэтому я беру на себя ответственность довести дело трехлетнего пребывания в ГПУ на себя, потом вернусь туда, откуда пришел, - к людям", - отметил генпрокурор.

"Выборы в парламент состоятся в 20-х числах июля, соответственно, новоизбранный парламент сформирует свои органы, составит коалицию, выберет правительство, и после этого примет решение о новом генеральном прокуроре", - прокомментировал свою отставку Луценко.

Ранее сообщалось, что 21 мая в Раде зарегистрировали постановление об увольнении Луценко, Смолия, Климкина, Грицака и Полторака.