Во вторник, 28 мая, в западных областях Украины ожидаются дожди и грозы, а в остальных регионах будет солнечно. Об этом свидетельствует прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

Так, днем на западе Украины ожидается +24...+28 градусов, ночью +13...+16 градусов. Стоит готовиться к дождям с грозами. А вот центральные и северные области осадки обойдут стороной, в том числе, - Киев. Днем тут до +28 градусов, ночью - до +17 градусов, переменная облачность.

В восточных областях ночью ожидается прохлада: +10...+14 градусов, а вот днем воздух будет разогреваться до +24...+28 градусов. Также ожидается переменная облачность. На юге страны будет незначительно теплее. Местами столбики термометров поднимутся до +29 градусов днем и до +17 градусов ночью. Осадков также не предвидится.

Карта: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик пообещала ощутимое похолодание после 30 мая.

Также мы писали, что на Закарпатье из-за бушующей непогоды попросили отстрочить призыв в армию.