В Киеве 28 мая синоптики прогнозируют сильные порывы ветра и первый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам синоптиков, во вторник порывы ветра достигнут 15-28 м/с.

В мэрии советуют киевлянам плотно закрывать все окна и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Кроме того, советуют также избегать высоких деревьев, а водителям не парковать под ними автомобили.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Житомирской области после мощного урагана выпал град размером в яйцо.

Еще мы писали, как в Молдове шквальный ураган с градом затопил дома и дороги.Это произошло 18 мая. В результате стихийного бедствия затопило сотни домов и дороги местного значения.