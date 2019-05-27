Утром в понедельник, 27 мая, в Южной исправительной колонии №51 в Одессе начался бунт заключенных. Переговоры с протестантами длились до самого вечера. Об этом сообщается в сюжете ТСН, опубликованном на YouTube.

Про то, что осужденные взяли в заложники медработников и охранников Южной исправительной колонии №51 стало известно еще утром. Почти сразу появилась информация о том, что 15 бунтарей сбежали из-за решетки в неизвестном направлении. Около 10:00 над колонией поднялся черный дым. Позже выяснилось, что пожар устроили сами заключенные. Огонь быстро погасили, но протесты продолжились.

"Просто машиной давили зеков. Ни корпуса, ничего не горело. Просто машина сгорела, которая давила людей. Это все искусственно, чтобы ввести сюда войска", - сообщил один из заключенный, заявив, что причина протеста - давление со стороны руководства колонии.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что 3 медработника и 3 охранника стали заложниками бунтарей. 450 арестантов забаррикадировались в одном из сооружений колонии. Начальник следственного управления ГУ НП в Одесской области Сергей Шайхет заявил, что с ними ведутся переговоры. Их требования - чтобы их не били работники. Также, по словам родственников заключенных, в колонии их кормят некачественной едой и даже - блюдами с червяками.

В самой колонии уверяют, что арестанты начали восстание из-за обысков и изъятия запрещенных предметов.

"Во время проведения данных действий пострадали четыре работника учреждения, их госпитализировали в больницу с черепно-мозговыми травмами. Их состояние удовлетворительное. Среди осужденных пострадавших нет", - утверждает заместитель начальника Южного регионального управления по вопросам уголовных наказаний и пробацій Министерства юстиции Наталья Билак.

Между тем, по словам заключенных, среди них много пострадавших: у них избиты лица, переломаны руки. По состоянию на вечер 27 мая работники колонии заявили, что ситуацию контролируют. Полиция начала уголовное производство. Были ли превышения полномочий со стороны работников колонии – будет устанавливать специальная комиссия.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, Денисова раскрыла подробности бунта заключенных в Одессе.

Также мы писали о том, почему случился бунт в одесской колонии.