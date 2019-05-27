Кроме заместителя главы АП Юрия Костюка вопросами информационной политики в ведомстве будет заниматься еще один заместитель главы АП Кирилл Тимошенко и Ирина Победоносцева, которая станет главой департамента информационной политики. Об этом Юрий Костюк сообщил в интервью изданию "Новое время".

В то же время, когда состоится назначение Победоносцевой, Костюк не сообщил.

Сейчас Ирина Победоносцева является директором по развитию студии "Квартал 95", на время избирательной кампании работала главой пресс-службы штаба; в январе стала основателем иронического интернет-издания ЙОД.media.

С 1997 года она начала свою карьеру на телеканале "1+1", сначала как пресс-секретарь, а впоследствии – руководитель пресс-службы. В 2010 году Ирина стала работать директором по маркетингу FILM.UA Group. Затем в течение трех лет была руководителем дирекции внеэфирных промо и связей со СМИ телеканала "Интер". После перехода команды "Квартала 95" с "Интера" на "1+1" перешла работать PR-директором "Квартала 95".

Ирина Победоносцева. Фото: mediananny.com

Костюк также рассказал, что отбор пресс-секретаря президента "уже на финишном этапе".

Как сообщалось ранее, на открытый конкурс было подано более 3000 резюме. Среди потенциальных кандидатов – известные блогеры, журналисты, пиарщики, телеведущие, актеры и студенты.

Напомним, Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана. А бизнес-партнер Владимира Зеленского по "Кварталу" Сергей Шефир стал первым помощником президента.