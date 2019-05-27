В Москве не считают, что новый президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют близким к советнику президент России Владиславу Суркову, курирующему в Кремле украинское направление.

"Никаких. Совершенно никаких перспектив. Он [Зеленский] еще до вступления в должность публично заявлял, что не будет их выполнять", - заявил Чеснаков. 

В частности, по мнению Чеснакова, Зеленский продемонстрировал свои намерения заявлением о том, что Донбасс не получит особый политический статус, а также, что он не станет вести переговоры с представителями "Л/ДНР".

"Кроме того, Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное минскими соглашениями право жителей Донбасса говорить по-русски как на официальном, так и на бытовом уровне. И это все Зеленский уже наговорил... При нем все, как при Порошенко", - заявил Чеснаков. 

Напомним, 27 мая в свой первый рабочий визит президент Зеленский поехал на линию фронта.

Также мы писали, что советник Зеленского считает, что Минский формат не работает, но от него все равно не откажутся.

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