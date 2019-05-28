В субботу, 25 мая, в Польше произошло ДТП с участием украинских студентов, обучающихся в варшавских вузах. В результате происшествия в районе Долины Служевской пострадали две студентки. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

"В результате ДТП две пассажирки получили тяжелые травмы и находятся в больнице МВСиА (Министерства внутренних дел и администрации Польши). Из Украины уже прибыли родственники пострадавших. Вчера в больнице обоих студенток посетила консул, которая пообщалась с девушками и их родителями. Состоялась также встреча с представителем одного из ВУЗов, где учится одна из девушек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело находится на контроле консульского отдела посольства Украины в Варшаве.

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