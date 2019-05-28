Впервые между Японией и Европой запустили железнодорожное сообщение. Новый сервис заработал 23 мая. Об этом пишет railfreight.

Trans-Siberian Landbridge движется по Транссибирской железнодорожной магистрали, он соединяет Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше. Сервис организован ОАО "РЖД Логистик" и Транспортной группой FESCO.

Услуга включает в себя морской путь от порта Йокогама до Владивостокского морского торгового порта в России, далее это железнодорожный путь по Транссибирской магистрали. Общее время следования составляет около 19 дней, а альтернативный морской путь через Суэцкий канал занимает 45 дней. Ожидается, что прибытие в Польшу испытательного контейнера, который был отправлен с неопасными продуктами химической промышленности, произойдет в середине июня.

Между тем, отмечается, что сегодня почти все грузовые перевозки между Японией и Европой осуществляются по морю через Суэцкий канал. Это связано с тем, что процедуры наземного транспорта сложны. Однако в августе прошлого года правительства Японии и России объявили о намерении разработать регулярный железнодорожный маршрут и тем самым проложить путь для разрешения территориальных споров. Российские железные дороги и Министерство транспорта Японии обязались увеличить объемы мультимодальных перевозок японских товаров через порты Дальнего Востока и Транссибирской магистрали.

Интермодальная цепочка организована по маршруту порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - пункт назначения в Европе. На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии - организовать обратную перевозку из Европы в Японию.

Напомним, Путин заявил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту запустят раньше срока.

Также мы писали, что министр Омелян настаивает, что отменит железнодорожные поезда в Москву.