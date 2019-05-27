Следователи Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по третьему заявлению экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В центральный аппарат бюро государственных расследований поступило третье (заявление Портнова относительно обвинения в совершении преступлений Порошенко - прим. ред). Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц по ч.2 ст.209 УК Украины", - сказали в пресс-службе.

Также, сегодня была получено четвертое заявление от Портнова, однако сведения по ей в ЕРДР еще не внесены. У следователей есть на это сутки.

Ранее мы сообщали, что сегодня Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований свое четвертое заявление на Петра Порошенко. В нем он обвинил экс-президента в попытке узурпировать судебную власть

Как сообщалось, что 23 мая Государственное бюро расследований зарегистрировало заявление об отмывании денег Петром Порошенко.