В понедельник, 27 мая, в Харькове неизвестные написали на электронную почту полиции, сообщив в письме о минировании железнодорожного вокзала, двух школ, четырех вузов и 13 жилых домов. Об этом сообщает Отдел коммуникаций ГУ НП в Харьковской области.

Всего в полицию было направлено два сообщение. Первое поступило около 09:00. В нем речь шла о бомбах на железнодорожном вокзале, в Харьковском национальном университете городского хозяйства им. Бекетова, Харьковском национальном университете радиоэлектроники и в корпусе Харьковского национального университета искусств имени Котляревского на площади Конституции.

Правоохранители, а также взрывотехники проверили сообщение, предварительно они эвакуировали 9 177 человек. Было проверено 82,5 тыс. кв. м помещений и 9,8 тыс. кв. м прилегающей территории. Взрывных устройств или опасных веществ специалисты не обнаружили.

Позднее на электронную почту полиции поступило сообщение о закладке взрывчатки в аэропорту, 2 школах по улице Руслана Плоходько, в Харьковском национальном автомобильно-дорожном университете, а также в 13 домах в разных районах Харькова.

В ходе проверки информации специалисты взрывотехнического управления обследовали 60,98 тыс. кв. м помещений и 15,55 тыс. кв. м прилегающей территории, было эвакуировали 2 250 человек.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 23 мая в Харькове неизвестные уже сообщали на электронную почту полиции о минировании аэропорта, вокзала и 23 ТРЦ.

Мы писали, что после этого в Харькове полиция двое суток безрезультатно искала бомбы в 23 ТРЦ, аэропорту и на вокзале.