В субботу, 25 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которую вошли игромания и переутомление. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Так, новая Международная классификация болезней вступит в силу с 1 января 2022 года, соответственно, с этого времени игромания и переутомление будут официально признаваться психологическими расстройствами.

Уточняется, что чтобы диагностировать у человека игроманию с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми, в течение целого года у него должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Также психологическим расстройством теперь будет считаться синдром эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомление. В десятой версии классификации, переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

Кроме того, согласно новой редакции документа, в отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

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