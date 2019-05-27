"Раскачка" курса безналичного доллара США завершилась 27 мая повышением его курса на 2 копейки - до 26,35-26,37 грн./$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

"Из-за выходного в США (там отмечают День памяти) сделки заключались на условиях tom - с поставкой завтра, или через евровалюту. Потому и торговля была не очень активной. В течение дня котировки просаживались до 26,32 грн./$, но все равно уходили наверх, из-за небольшого объема валютных продаж.

Еще на рынке сказались ожидания дальнейших дисбалансов, сопровождающих очередной аукцион ОВГЗ, довозмещение НДС экспортерам, завершение финансовых расчетов участниками рынка, фиксацию банками валютных позиций в заключительную неделю месяца. С учетом спекулятивных попыток раскачек и стремления регулятора повторить, а по возможности, и улучшить результат прошлой недели по наполнению резервов", - прокомментировал UBR.ua ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Если в пятницу, 24 мая, Госказначейство выплатило в рамках возмещения НДС сразу 3,02 млрд грн., то 27 мая уже совсем немного - 891,1 млн грн. Однако бизнес ждет еще несколько миллиардов.

Сообщается, что это один из трех факторов, которые будут влиять на валютный рынок и курс на этой неделе:

выплаты по НДС,

покупка валюты под дивиденды, и их дальнейший вывод,

размещение Минфином новой партии гривневых НДС. Эксперты гадают об их объеме.

Наличный курс доллара на продаже население утром опустили на 5-10 копеек, и он оказался в рамках 26,40-26,50 грн./$. А к вечеру рабочий коридор расшили до 26,40-26,55 грн./$. При этом минимальная цена на продаже составляла 26,27 грн./$, а максимальная оказалась на уровне 26,70 грн./$. При этом выкуп доллара у населения осуществлялся в рамках 26,0-26,30 грн./$.

В бизнесе рассчитывают на выплаты по НДС, и на увеличение гривневой массы. Потому финансисты ждут плавного подорожания доллара.

"Скорее всего, 28 мая межбанк будет открываться в рамках 26,35-26,42 грн./$. Ключевыми факторами останутся выплаты по НДС и ожидающиеся дивиденды. Потому допускается небольшое подорожание валюты", - сказал Юрий Гриненко.

Немного выше ожидания у Олега Куринного - 26,35-26,45 грн./$. Коррективы в эти планы могут внести только крупные распродажи иностранцев под ОВГЗ. Однако пока не наблюдается никаких их признаков.

Как сообщала "Страна", заместить главы Совета НБУ предупредил о надвигающемся финансовом кризисе. По его словам, дефолт "положит" украинские банки, а возможностей быстро запустить экономику нет.

При этом в рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют курс гривни к концу 2019 года на уровне 32 грн за $1.