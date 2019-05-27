Виктор Муженко, который с июля 2014 года возглавлял Генштаб ВСУ, подал рапорт министру обороны Степану Полтораку и передал дела своему преемнику Руслану Хомчаку. Об этом он написал на странице в Facebook.

Виктор Муженко подчеркнул, что ни разу не жалел о своем выборе за 40 лет военной службы. Также, по его словам, за время отражения агрессии России против Украины Вооруженные силы еще больше сплотились, укрепилось боевое братство.

В своем посте Муженко поблагодарил "всех, без исключения, от солдата до генерала, каждого гражданина Украины, кто помогал армии за то, что имел честь быть вместе с вами в эти бурные для государства времена и чувствовал вашу поддержку".

"Желаю новому Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии", - написал Муженко.

Скриншоты: Facebook/ Віктор Муженко

Напомним, новый президент Украины Владимир Зеленский назначил 21 мая главой Генштаба Руслана Хомчака.

Также мы писали, что Зеленский объяснил, чего ждет от главы Генштаба Хомчака.