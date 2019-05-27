В понедельник, 27 мая, в первом круге теннисного турнира Roland Garros во Франции первая ракетка Украины украинец Сергей Стаховский проиграл французскому спортсмену Жилю Симону. Двухчасовой поединок завершился со счетом 3:6, 3:6, 4:6.

В этот же день в первом круге женской части соревнований проиграла и третья ракетка Украины Даяна Ястремская.Она уступила Карле Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7, 0:6.

Раннее первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала на этом же турнир с победы над Винус Уильямс.

Как сообщала "Страна", в субботу, 25 мая, украинка Ястремская победила на теннисном турнире во Франции. Финал против местной теннисистки Каролин Гарсию завершился со счетом 6:4, 5:7, 7:6