Российского актера и юмориста Михаила Галустяна 27 мая внесли в базу скандального сайта "Миротворец". Об этом свидетельствует информация на ресурсе.

Так, в список врагов Украины Михаил Галустян попал из-за того, что он был в Крыму после аннексии, поддерживает президента РФ Владимира Путина и состоит в военно-патриотическом движении.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", - сказано в графе на сайте, где прописаны обвинения против фигурантов базы.

Скриншот: myrotvorets.center

Напомним, актер из фильма "Брат-2" попал на "Миротворец" после гастролей в Крыму.

Также мы писали, что спецкора "Страны" Олесю Медведеву внесли на "Миротворец" после спецпроекта по Крыму.