Игроки юношеской сборной Украины по футболу (до 20 лет) одержали победу и во втором матче чемпионата мира. После сборной США был обыгран Катар.

Единственный гол в матче на 59-й минуте забил Денис Попов. Отметим, что на 85-й минуте встречи был капитан сборной Катара Бакш покинул поле из-за удаления.

После этой победы наша команда вышла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира. В первом туре Украина победила США (2:1), а Катар разгромно проиграл Нигерии (0:4).

В четверг, 30 мая, подопечные Александра Петракова встретятся с этой командой из Африки. Игры ЧМ-2019 проходят в Польше.

Как сообщала "Страна", Шахтер в третий раз подряд выиграл чемпионат Украины и стал самой титулованной командой страны.

Отметим, что стали известны все возможные соперники "Динамо" в отборе к Лиге Чемпионов. Киевский клуб на этом этапе будет сеяным.