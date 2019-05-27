В Министерстве здравоохранения Украины вводят новые должности "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевта", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевта".

Они будут работать над "восстановлением функциональных возможностей человека" и делать это только с помощью доказательных методов лечения. Об этом говорится на фб-странице и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун.

"Это важный шаг в преодолении недоказуемых и малоэффективных в реабилитации практик. Например, электрофорез - до сих пор распространенный метод функциональной реабилитации, однако это отнюдь не свидетельствует о его эффективности. Аппаратная физиотерапия - лишь вспомогательное средство реабилитации. Она может уменьшать боль и воспаление, ускорять регенерацию тканей и рассасывать рубцы. На этом возможности электрофореза исчерпываются", - говорится в опубликованном сообщении.

Врач физической и реабилитационной медицины - возглавляет реабилитационный процесс, организует и координирует выполнение полного реабилитационного цикла - от медицинского и реабилитационного обследования, определения целей реабилитации до проведения реабилитационных вмешательств и контроля эффективности.

Физический терапевт - доктор, который будет определять, как улучшить качество жизни и двигательный потенциал человека, будет осуществлять мероприятия, направленные на улучшение деятельности опорно-двигательного аппарата и организма в целом, равновесия, координации, увеличение силы, выносливости мышц и совершенствования ловкости движений.

Эрготерапевт - он помогает восстановить утраченные или ограниченные функции движения и координации, заново учит человека жить в новых для него условиях, помогая достичь максимальной самостоятельности в быту. Эрготерапевты помогают пациентам вновь научиться ухаживать за собой - самостоятельно одеваться, раздеваться, мыться, готовить и есть. Кроме этого, они помогают людям заново учиться работать, развлекаться, осваивать новые хобби и общаться.

Кроме того, в мультидисциплинарной команде по реабилитации должны быть психолог, социальный работник, медсестра / медбрат, языковой терапевт и другие специалисты по необходимости. Работа таких команд будет направлена, прежде всего, не на само заболевание или травму пациента, а на устранение ограничения деятельности вследствие болезни или травмы.

"Продолжаем внедрять в Украине доказательную реабилитацию. Восстановление нормальной деятельности человека - это не аппараты или процедуры без доказательной базы. Это профессиональные врачи и команды, которые используют новейшие методы для восстановления функциональных возможностей пациента", - резюмировала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщала "Страна", у Супрун тысячами аннулируют декларации врачей с пациентами, чтобы не платить больницам. Проверку в Ирпене устроили из обращения законного представителя ребенка, который пытался оформить на него декларацию и обнаружил, что она уже заполнена в другом учреждении.

Напомним, что у Супрун объяснили украинцам, как избежать болезни щитовидной железы.