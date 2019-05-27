В понедельник, 27 мая, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы заключительных двух четверок украинских моряков. Об этом написал адвокат Николай Полозов на странице в Facebook.

В частности, отклонены апелляции адвокатов пятой и шестой "четверок" военнопленных украинских моряков, попавших в плен после керченских событий. Между тем, это случилось уже после решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

Сроки содержания под стражей оставлены в силе. Пленные украинские моряки пробудут в СИЗО до конца июля.

Скриншот: Facebook/ Николай Полозов

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков. Посол Украины в Германии призвал правительство ФРГ и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

Однако в России прокомментировали заявление Украины о новых "гамбургских" санкциях. "Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.