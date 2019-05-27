Из МИД Украины направили в МИД России ноту с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, захваченные в результате Керченских событий в ноябре 2018 года.

"Мы уже подготовили дипломатическую ноту к РФ. Сегодня она пойдет в российский МИД. В ноте мы спрашиваем каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово", - сказала заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире радио НВ в понедельник, 27 мая.

Она сообщила, что во вторник обратится к министрам иностранных дел с письмами, требующими обязать Россию отпустить моряков и судна. По словам Зеркаль, обращение будет к главам МИД не только стран Европы.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 27 мая, Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы заключительных двух четверок украинских моряков.

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков. Посол Украины в Германии призвал правительство ФРГ и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

Однако в России прокомментировали заявление Украины о новых "гамбургских" санкциях. "Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, в субботу, 25 мая, трибунал обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. РФ должна доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и Россию воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

Впрочем, в России не признали решение Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

Позже стало известно, что Украина будет добиваться "гамбургских санкций", если Россия не освободит моряков. Посол Украины в Германии призвал правительство ФРГ и лично главу МИД Гайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

Однако в России прокомментировали заявление Украины о новых "гамбургских" санкциях. "Как мы уже поняли, для санкций повода не нужно - их штампуют на потоке", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.