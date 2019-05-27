В ЦИК в очередной раз пожаловались, что проведение досрочных выборов в Раду не позволяет уложиться в срок, предусмотренный законодательством. Об этом пишет "Украинская Правда".

В частности, председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что по закону печать бюллетеней должна занять 70 дней: 48 – на проведение тендера и 22 – на изготовление. Сейчас же на этот процесс остается только 17 дней.

Заместитель руководителя ЦИК Евгений Радченко рассказал, что под угрозой - изготовление в срок информационных стендов кандидатов. Оно представляется возможным только в том случае, если торги состоятся успешно, не будет никаких жалоб, будут должным образом оформлены документы участников.

Радченко также заявил, что сейчас невозможно начать конкурс на печать бюллетеней, так как неизвестно количество кандидатов. Велик также риск непроведения агитации за счет средств государственного бюджета.

По словам главы ЦИК, первый вице-премьер-министр Степан Кубив предложил провести рабочее совещание с участием представителей Верховной Рады, Кабинета министров, профильных министерств и Государственного казначейства. Рабочая группа должна решить вопрос тендерных механизмов в избирательный период.

На вопрос, как Центризбирком видит решение ситуации, Татьяна Слипачук ответила, что их позиция совпадает с проектом закона, зарегистрированным в парламенте и определенным президентом как неотложный, который Рада так и не внесла в повестку дня.

Напомним, в ЦИК заявили, что бюллетени для перевыборов в Раду обойдутся в 300 миллионов.