В городе Змиев под Харьковом застрелился 15-летний 11-классник. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Сообщается, что подросток застрелился, по предварительным данным, из гладкоствольного ружья, которое в собранном виде хранилось в углу комнаты. Оружие было зарегистрировано.

Тело мальчика обнаружил его дедушка. Теперь будет проводиться судебно-медицинская экспертиза. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Между тем, NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет, что погибший подросток является сыном заместителя мэра Змиева.

Напомним, на Закарпатье случайно застрелился 17-летний первокурсник.

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