Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) попросили суд закрыть совместное с концерном "Антонов" предприятие. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы.

В карточке не уточняются исковые требования, поскольку дело еще не принято к производству. Представители ОАК сообщили, что поводом для разбирательства стало намерение закрыть совместное с "Антоновым" предприятие, созданное еще в 2011 году - "ОАК-Антонов".

По заверению российской корпорации, украинская сторона уже долгое время не принимает участия в деятельности компании, поэтому ее следует ликвидировать.

"ОАК-Антонов" создана на базе управляющей компании "ОАК-Гражданские самолеты". В 2015 году власти Украины издали распоряжение о выходе из совместного предприятия.

Как сообщала "Страна", украинский самолет "Мрия" не смог пролететь над Венецией. Этот полет называли самым амбициозным украинским культурным проектом, государство выделило на него 6,5 миллиона гривен.

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