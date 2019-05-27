Глава Украины Владимир Зеленский провел свою первую рабочую поездку на территорию Луганской области, где посетил позиции украинских военных в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы Украины в понедельник вечером.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся бойцы, Владимир Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными", – сказал Глава государства.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирського о ситуации в районе проведения ООС. Также в совещании принимал участие глава Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Стоит отметить, что до сегодня Зеленский, будучи на посту президента, еще не покидал пределы Киевской области.

До этого в субботу, 25 апреля, президент вместе с первой леди приняли участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт "Лиги смеха" в МЦКИ "Октябрьский дворец". Во время шоу глава государства вышел на сцену.