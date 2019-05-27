В понедельник, 27 апреля, Печерский райсуд Киева разрешил блогеру Александру Барабошко, который является одним из фигурантов тиндер-скандала, покидать Киев, а также разрешил вернуть загранпаспорт.

Копия соответствующего документа оказалась в распоряжении "Страны".

Так, предыдущий раз суд продлевал меру пресечения Александру Барабошко до 29 мая, тогда с блогера сняли электронный браслет, но приняли решение продлить запрет покидать Киев без разрешения следователя, прокурора или суда и общаться со свидетелями по его делу. Кроме того, он должен был сдать соответствующим властям свой загранпаспорт.

В понедельник, 27 мая, Печерский суд решил продлить до 27 июля лишь две ограничительные меры: необходимость прибывать по вызову к следователю, судье, суду в зависимости от стадии производства, а также воздержаться от общения со свидетелями по делу.

На вопрос "Страны", какие эмоции он испытывает, когда держит в руках эту бумагу, Барабошко ответил следующее: "Эмоции прекрасные. В Киеве хорошая погода. Еще больше у меня улучшится настроение, когда я буду держать в руках загранпаспорт. Надеюсь, это случится скоро".

Напомним, секс-скандал в ГБР начался с того, что студентка КПИ Наталья Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором сообщила о домогательствах и угрозах со стороны мужа Бюро Александра Варченко, занимающего высокий пост в полиции.

На следующий день девушка обратилась в прокуратуру с заявлением, но к вечеру выложила у себя на странице пост с извинениями, после чего исчезла из соцсетей. Позже оказалась, что история с домогательствами была инсценирована.

Под подозрение в организации скандала попали политтехнолог Владимир Петров и блогер Александр Барабошко. 30 ноября Александра Барабошко арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в 3 миллиона гривен. Он был собран силами его друзей и всех неравнодушных, и уже 4 декабря блогер вышел из СИЗО.