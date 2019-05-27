Столичные полицейские начали уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста на Печерске в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в понедельник.

Как напомнили в столичном главке полиции в понедельник, в воскресенье к ним поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции.

"Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лишения свободы", - говорится в сообщении.

Видео: YouTube/Страна.ua

Как писала "Страна", в субботу, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов и поздравил киевлян с Днем Киева.

Однако уже в воскресенье вандалы повредили две секции стекла на пешеходно-велосипедном мосту. По словам мэра, это является актом вандализма.

"Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается - акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста). Рассматривается версия того, что стреляли", - написал городской глава на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Градоначальник столицы заявил, что виновные понесут наказание.

"Сказать, что я обескуражено злой - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии - это криминал. И будут иметь жесткий ответ. Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся", - написал Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко опубликовал видео, как чинят треснувший пешеходный мост.