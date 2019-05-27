Сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве, поступившее в понедельник, 27 мая, от звонившего по таксофону анонима - оказалось ложным. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра была эвакуирована 1300 человек… Проводятся поиски шутника", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

Ст. 259 УК Украины:

1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.

2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов. Также он пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.

Отметим, что ранее в Харькове и Черкассах неизвестные заминировали свыше 30 торговых центров и больниц.