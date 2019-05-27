Из-за шутника с Ж/Д вокзала Киева эвакуировали почти полторы тысячи посетителей
Сообщение о минировании Центрального ж/д вокзала в Киеве, поступившее в понедельник, 27 мая, от звонившего по таксофону анонима - оказалось ложным. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
"Правоохранители провели тщательную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено. На время осмотра была эвакуирована 1300 человек… Проводятся поиски шутника", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.259 (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.
Ст. 259 УК Украины:
1. Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, -
наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, -
наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
Как сообщала "Страна", в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов. Также он пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.
Отметим, что ранее в Харькове и Черкассах неизвестные заминировали свыше 30 торговых центров и больниц.