В Луцке на Набережном проспекте активисты высадили цветы в выбоины на асфальте. Так они решили привлечь внимание на безразличие городских властей к дорожным проблемам. Об этом говорится на фб-странице активиста Владимира Бут-Гусаима.

"Мы это сделали, с волонтерами общественной организации высадили цветы на ямах по асфальту на проспекте Набережной, улице Заньковецкой", - говорится в опубликованном сообщении.

Также активист подчеркнул, что таким образом привлекается внимание к проблемам большого количества ям на дорогах города после зимы.

Фото: facebook.com/vova.lutck.ua

Как сообщала "Страна", под Луцком при столкновении автобуса с пикапом погибли три человека. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса.

Отметим, что в Луцке ветеран АТО, который провел два года на Донбассе, пытался сжечь себя у горсовета.