Бюллетени для проведения парламентских выборов в Украине обойдутся примерно в 300 миллионов гривен. Об этом пишет УНН.

"Ожидаемая стоимость избирательных бюллетеней - 295 млн грн. Бюллетеней необходимо будет изготовить примерно вдвое больше, чем на президентских выборах, поскольку у нас выборы на многомандатных округах (более 30 млн шт.) и выборы на общенациональном многомандатном избирательном округе - это тоже более 30 млн бюллетеней", - заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Также более 11 миллионов гривен придется потратить на изготовление и доставку более 3 тыс. избирательных ящиков, а услуги по изготовлению и доставке архивных боксов составят, предварительно, более 4 млн грн.

"ЦИК 25 мая было объявлено 4 лота по публичным закупкам. Первый - закупка услуг по изготовлению и доставке информационных плакатов политических партий кандидатов в народные депутаты, которые зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Ожидаемая стоимость этих торгов - более 14 млн грн. Следующее - закупка услуг по изготовлению и доставке бланков протоколов участковых, окружных избирательных комиссий и бланков актов и тому подобное. Ожидаемая стоимость этого тендера - более 20 млн грн", - сказал Евгений Радченко.

Кроме того, за 10 дней до голосования должны быть доставлены информационные плакаты избирательных партий, которые также будут печататься за государственные средства. Однако пока неизвестно, сколько партий пойдут на выборы, потому невозможно заниматься планированием бюджета.

Кроме того, в ЦИК полагают, что досрочные выборы - это риск не успеть провести вовремя все тендерные процедуры, связанные, в частности, с изготовлением избирательных бюллетеней. При этом наибольший риск заключается в том, что Антимонопольный комитет может заблокировать результаты уже проведенных тендеров в случае, если у него будут сомнения относительно процедуры их проведения.

Напомним, "Страна" писала, что роспуск парламента ударит по бюджету Украины, он обойдется в 300-400 миллионов долларов. Это, в свою очередь, эквивалентно трем дневным бюджетам Украины (один день - около 117 млн долларов).

Также мы сообщали, что во время президентских выборов в 2019 году за 60,36 млн избирательных бюллетеней на оба тура ЦИК заплатила 166,37 млн грн.