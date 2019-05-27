Шеф-редактор управления журналистских проектов телеканала "1 + 1" Александр Дубинский заявил о своем намерении пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу, в котором также будет баллотироваться лидер фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко. Об этом он в понедельник, 27 мая, сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - по 94-му, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте, Игорь Кононенко. Считаю своей задачей не допустить во власть человека, который в интересах Порошенко обворовывал государство, и был одним из столпов его коррупционной вертикали", - написал он.

"Знаю, что борьба будет тяжёлой, потому что последние 2 года Кононенко засевал округ ворованными деньгами, и сформировал там свой админресурс, во главе с председателем райсовета Василькова Баласинович. Но уверен, что все прекрасно понимают цену этому "засеву", который осуществлялся за счёт средств бюджета. В то время как Кононенко пи%ил наши с вами деньги в стократном размере", - пишет журналист.

Также он заявил, что рассчитывает на поддержку людей, который живут в городах и селах, который входят в 94-й избирательный округ.

Помимо этого Дубинский обратился и к президенту.

"Обращаюсь за поддержкой по этому округу к президенту и руководителю партии «Слуга народа», и прошу поддержать мое выдвижение. Считаю, что мой пример - не должен быть единичным. Потому обращаюсь к своим известным коллегам-журналистам, занимающимся борьбой с коррупцией, и предлагаю им вместе со мной выдвигаться по округам, где идут одиозные представители прошлой власти", - заявил он.

По его словам, вместе с ними нужно составить список и обратится за поддержкой к Зеленскому, чтобы "не допустить того самого реванша, и избавить парламент от жуликов и воров."

"Если мы хотим поменять страну, - то нужно действовать, а не только возмущаться в сетях. Они за%али пи%дЕть и пИ%дить. И должны быть изгнаны. В 22-00 выключайтесь в прямой эфир на DubinskyPro в ютуб и ФБ - расскажу, почему принял такое решение, и поделюсь планами", - подытожил журналист.

Скриншот: Facebook/Олександр Дубінський

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