В стартующей летом Лиге чемпионов 2019/20 "Динамо" Киев начнет с третьего квалификационного раунда.

Киевский клуб на этом этапе будет сеяным, так как имеет второй рейтинг среди участников третьего раунда - 65,0. Первый рейтинг у "Порту" - 93,0.

Во втором квалификационном раунде сеяными будут швейцарский "Базель", греческий "Олимпиакос" и голландский "ПСВ". Их соперниками станут австрийский "ЛАСК", турецкий "Истанбул" и португальская "Виктория".

Победители этих пар, помимо "Базеля", который также может попасть в корзину сеяных команд в следующем этапе ЛЧ, могут стать соперниками "Динамо" в третьем раунде квалификационного раунда в групповой этап турнира.

Также киевлянам может выпасть "Брюгге". В списке несеяных будет и "Краснодар", но украинские и российские клубы, скорее всего, будут разведены при жеребьевке.

Если "Динамо" попадет на групповой этап, то они будут в третьей корзине.

Как сообщала "Страна", юношеская сборная Украины обыграла США в начале ЧМ по футболу в Польше.

Напомним, что в "Динамо" представили новую форму с автографом Лобановского.