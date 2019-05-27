Текущая неделя в Украине началась с падения курса гривны. Так, в понедельник, 27 мая, на межбанке курс национальной валюты снизился до 26,345 грн/$1 с 26,32 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков пишет "Интерфакс-Украина".

Так, по информации дилеров, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,33-26,36 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 27 мая укрепился до 26,3177 грн/$1 с 26,4946 грн/$1.

Что касается официального курса национальной валюты на 28 мая, НБУ установил его на уровне 26,325682 грн/$1, что на 15 копеек меньше, чем 27 мая.

Напомним, банкиры назвали три причины неожиданного роста курса доллара в Украине.

Также мы писали, что 27 мая доллар и евро рванули вверх.