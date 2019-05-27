Во Львове 19-летнюю местную жительницу доставили в больницу с сотрясением мозга после того, как на нее упал элемент фасада с одного из зданий в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С диагнозом сотрясение головного мозга девушку доставили в 8-му клиническую больницу", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Инцидент произошел по адресу Мицкевича, 6/7 около 13:00. По данным пресс-службы горсовета, на момент падения фрагмента по указанному адресу велись ремонтные работы кровли по заказу управления исторической среды Львова.

"Сейчас мы проведем осмотр фасада, чтобы установить причину падения фрагмента", – цитирует пресс-служба главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю.

Как сообщала "Страна", мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.

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