Во Львове 19-летнюю местную жительницу доставили в больницу с сотрясением мозга после того, как на нее упал элемент фасада с одного из зданий в центре города. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"С диагнозом сотрясение головного мозга девушку доставили в 8-му клиническую больницу", – говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

Инцидент произошел по адресу Мицкевича, 6/7 около 13:00. По данным пресс-службы горсовета, на момент падения фрагмента по указанному адресу велись ремонтные работы кровли по заказу управления исторической среды Львова.

"Сейчас мы проведем осмотр фасада, чтобы установить причину падения фрагмента", – цитирует пресс-служба главу Галицкой районной администрации Андрея Зозулю.

Как сообщала "Страна", мэры львовских городов поддержали строительство регионального мусорного полигона.

Отметим, что под Львовом перегруженный лифт насмерть придавил двоих молодых грузчиков.