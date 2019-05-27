Верховный суд Украины отказал в открытии производства по одному из трех исков к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Как сообщили в понедельник, 27 мая, в пресс-службе суда, рассмотрение такого дела не относится к юрисдикции Верховного суда.

"Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады и президента относится к полномочиям Конституционного суда", — говорится в сообщении.

В суде рассказали, что истец обосновал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 и заинтересован в непрерывной и стабильной работе парламента. Утверждал, что назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019 тоже нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в народные депутаты Украины), а именно препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью.

Верховный суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - говорится в сообщении.

Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Напомним, что всего в Верховный Суд поступило три заявления с требованием признать незаконным роспуск Рады и проведение досрочных парламентских выборов. Первое заявление в Верховный суд о признании противоправным и недействительным Указа президента Украины от 21.05.2019 года № 303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" 21 мая подал глава организации "Спильна справа" Александр Данилюк.

Уже 23 мая в Верховный суд поступил второй иск к президенту. Заявителем выступило физическое лицо, которое просит признать незаконным указ Зеленского о досрочных парламентских выборах.

Третий иск касаемо незаконности указа президента про роспуск Верховной Рады был подан еще одним физическим лицом 24 мая.

Кроме того, мы писали, что Центральная избирательная комиссия ожидает решения Конституционного суда по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".