Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что готов побороться за пост лидера контролирующей британский парламент Консервативной партии. В случае успеха, это позволит ему стать премьер-министром страны, передают в понедельник, 27 мая, местные СМИ.

"Я готов быть следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны", - сказал британский министр. Прежде всего, он выступил за выход его страны из ЕС (Брекзит).

По его мнению, наступило время восстановить доверие, добиться единства и создать "новые возможности для нашей страны".

При этом он указал на результаты голосования в Европарламент среди британских избирателей и подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах необходимо реализовать Брекзит и "восстановить доверие к нашей (британской - прим. ред.) демократии".

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия сторонников выхода из ЕС. Эта партия набрала 31,6% голосов жителей Великобритании и получила 29 из 73 британских депутатских мест в Европарламенте.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового главы консерваторов. Он же станет и новым премьер-министром.

Также о желании побороться за пост премьера объявили глава МИД Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

По данным BBC, о намерении бороться за эту должность также "заявили или намекнули на такую возможность": министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, а также считающийся фаворитом экс-министр внутренних дел Борис Джонсон.

Фото: tass.ru

Отметим, что в Украине аналогичную должность, а именно пост главы МВД, занимает Арсений Аваков.

Как сообщала "Страна", посол Великобритании потроллила Зеленского на тему угля и старушки. Она процитировала фразу из одной из легендарных советских комедий.

Напомним, что власти Брюсселя дали отсрочку Великобритании для выхода из Евросоюза до 31 октября 2019.