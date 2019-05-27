В Верховный суд поступил иск об отмене указа президента Владимира Зеленского, согласно которому главой Администрации президента был назначен Андрей Богдан. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Признать недействительным назначение Богдана требует общественная организация "Общественный люстрационный комитет". Иск поступил 24 мая. В этот день с таким же заявлением обратилось еще одно физическое лицо. Оба иска зарегистрировали под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

По информации пресс-службы суда, решение вынесут в течение пяти дней с момента подачи исков.

Скриншот: facebook.com/supremecourt.ua

Напомним, по данным Минюста, Богдан подпадает под закон о люстрации, таким образом он не может занимать должность главы Администрации президента.

Как сообщала "Страна", 27 мая уволенный экс-сотрудник Администрации президента Владимир Горковенко также подал в Верховный суд иск против Владимира Зеленского.

Также в Верховный Суд поступило третье заявление против досрочных выборов в Раду.