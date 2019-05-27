Парламент Австрии в понедельник, 27 мая, выразил недоверие правительству канцлера Австрии Себастиана Курца. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Многочасовые дебаты привели к тому, что парламентарии все же приняли решение выразить вотум недоверия Кабмину страны и канцлеру Себастиану Курцу. Лидер Австрийской народной партии пробыл в должности на протяжении полутора лет.

Отметим, что предложение о вотуме недоверия было подано председателем Социал-демократической партии Австрии Памелой Ренди-Вагнер, а причиной такого решение стал политический скандал с участием бывшего вице-премьера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Теперь, согласно конституции страны, федеральный президент Александр ван дер Беллен должен назначить нового главу правительства. Он также может поручить действующему кабинету продолжить работу в течение короткого времени. Любопытно, что это первый в истории Австрии случай, когда парламент выражает недоверие правительству.

Себастиан Курц. Фото: sputnik.by

Напомним, 17 мая немецкие издания "Spiegel" опубликовало видеозапись, снятую неизвестными на скрытую видеокамеру на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео Штрахе ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

Обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. Как сообщала "Страна", в результате скандала Хайнц-Кристиан Штрахе и Иоганн Гуденус подали в отставку. 19 мая в стране объявили проведение досрочных парламентских выборов.

Также мы писали, что СМИ заявили, что скандальная встречи вице-канцлера Австрии с россиянкой была инсценирована.