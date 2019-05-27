Руководители Закарпатской ОГА обратились в Минобороны с просьбой отсрочить призыв на срочную службу военную службу парней, которые проживают в затопленных районах края. Об этом сообщил и.о. главы ОГА Ярослав Галас, передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Губернатор Закарпатья также отметил, что компенсация за нанесенный паводком ущерб из резервного фонда государственного бюджета Украины обычно выделяется только для восстановления объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования и медицины. Таким образом, пострадавшим для восстановление домов придется рассчитывать преимущественно на себя.

"Им (пострадавшим, - прим. ред.) необходима помощь всех родных. По законодательству солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка не повлияет на обороноспособность страны", - сказал Ярослав Галас. Также он заявил, что после ликвидации последствий непогоды призыв на срочную службу может быть продлен.

Как сообщала "Страна", к концу мая на Закарпатье из-за ливней и паводков в ряде населенных пунктов затоплены улицы. Пострадали мост, 8 домов и 273 га сельхозугодий.

Напомним, что по Западной Украине пронеслась непогода со смерчем. Пострадали тысячи домов.